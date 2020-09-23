رمال متحركة (جاك بريفير) - جمال الدين العمارتي

2020/09/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الدين_العمارتي شرور وعجائبرياح ومد وجزركان البحر قد انحسر بعيداوأنتمثل طحلب يداعبه الريح برفقفي رمال السرير تتحركين حالمةشرور وعجائبرياح ومد وجزركان البحر قد انحسر بعيدا لكن في عينيك المواربتينظلت موجتان صغيرتان شرور وعجائبرياح ومد وجزرموجتان صغيرتان لأغرق ------------------------------ترجمة جمال الدين العمارتي ......





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