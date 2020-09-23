الاسدي: ندعم فرض القانون ونرفض اي اجراء قد يؤدي الى تصدع الوحدة

2020/09/23 | 00:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة سند المنضوية في تحالف الفتح احمد الاسدي، دعمهم لفرض القانون، ورفضهم اي اجراء قد يؤدي الى تصدع الوحدة.وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "العشائر العراقية الاصيلة عنوان الفخر والبطولة منذ الاستجابة لفتوى المرجعية في ثورة العشرين وحتى فتوى الجهاد الكفائي في ٢٠١٤وقواتنا الامنية سور الوطن وايقونة الانتصار".واضاف: "ندعم فرض القانون ونرفض اي اجراء قد يودي الى تصدع الوحدة بين الجبلين الشامخين"، مبيناً أن "العراق امانة لدى المخلصين من ابناءه".Mohameed

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