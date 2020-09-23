ضبط 463 دراجة نارية لاتحمل أوراق أصولية في البصرة

2020/09/23 | 00:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي كافة الدوريات التابعة لقيادة شرطة المحافظة بحجز كافة الدراجات النارية التي لاتحمل أوراق رسمية “.

وأعلن قائد شرطة البصرة أن المفارز الأمنية ضبطت 463 دراجة نارية لاتحمل أوراق أصولية في الساعات القليلة الماضية بالتنسيق مع مديرية مرور البصرة .

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