2020/09/23 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس حار في الوسط والجنوب ومعتدل شمالا ً بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حاراً ومعتدلا في الشمال)، واضاف ان (طقس ايام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: طقس حار في الوسط والجنوب ومعتدل شمالا ً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: طقس حار في الوسط والجنوب ومعتدل شمالا ً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).