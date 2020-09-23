2020/09/23 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد شكري جميل يتغلّب على كورونا بغداد – الزمان أعلن المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل تعافيه من فايروس كورونا بعد تلقيه العلاج في مدينة الطب .وكان جميل البالغ من العمر 83 عاما ، قد ادخل المستشفى قبل ايام بعد اصابته بالفايروس فضلا على معاناته لمشاكل في الكلى، وتلقى جميل تهاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد شكري جميل يتغلّب على كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد شكري جميل يتغلّب على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).