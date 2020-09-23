2020/09/23 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد موعد إمتحانات الدور الثاني للإبتدائية والمتوسطة بغداد – ساري تحسين حددت وزارة التربية، يوم الأثنين الموافق 12 تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري.واطلعت (الزمان) على كتاب يحمل توقيع مدير عام المديرية العامة للتقويم […]

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