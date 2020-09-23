نشوب حريق في المدينة المائية بالنجف

2020/09/23 | 00:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشب حريق، منتصف ليل الثلاثاء، في المدينة المائية بمحافظة النجف الاشرف.وقال مراسل {الفرات نيوز} إن "حريقاً نشب في المدينة المائية بالنجف".وبين ان "الحريث حدث بسبب تماس كهربائي في قاعة كيتار داخل المدينة".Mohameed

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