مكتب الإمام السيستاني يعزي بوفاة الشيخ الشاهرودي

2020/09/23 | 00:51 - المصدر: الفرات نيوز

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{النجف الأشرف: الفرات نيوز} عزى مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني بوفاة الشيخ مهدي الاسكندري الشاهرودي.





والشاهرودي، أحد طلاب آية الله الحاج الراحل آغا حسن القمي.

عمار المسعودي

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