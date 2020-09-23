فرنسا تدعو الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة

2020/09/23 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت فرنسا، الثلاثاء، المسؤولين السياسيين اللبنانيين للتوصل "بدون تأخير" إلى اتفاق على تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أزمتها.

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