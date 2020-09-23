2020/09/23 | 00:59 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اندلع حريق كبير في المدينة المائية في النجف .وذكر مصدر امني :" ان الحريق اندلع في قاعة / غيتار / داخل المدينة ، التي تضم العديد من المطاعم والكوفي شوب ومحال التبضع ، بسبب تماس كهربائي ".وهرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق./انتهى

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