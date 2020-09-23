كاليفورنيا.. ديزني لاند تطالب بالسماح بإعادة افتتاح أبوابها

2020/09/23 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت شركة والت ديزني، مسؤولي ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، بالسماح للشركة بإعادة فتح مدينة ملاهي ديزني لاند، التي مازالت مغلقة بعد ستة أشهر من إغلاقها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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