2020/09/23 | 01:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد حريق يلتهم قاعة كيتار بالمدينة المائية في النجف الاشرف بسبب تماس كهربائي .

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