قضايا التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية.. هل للمحكمة العليا دور حاسم؟

2020/09/23 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع خبراء أن تصدر المحكمة العليا الأميركية، خلال الأسابيع المقبلة من عمر سباق الرئاسة المستعر، أحكاما تتعلق بدعاوى مرفوعة أمامها بشأن إجراءات التصويت في الانتخابات، وهو ما قد تكون له تداعيات كبيرة على السباق

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