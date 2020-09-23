2020/09/23 | 02:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع المدني في النجف يوضح تفاصيل الحريق الذي اندلع بالمدينة المائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع المدني في النجف يوضح تفاصيل الحريق الذي اندلع بالمدينة المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).