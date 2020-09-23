“بكلمات مؤثرة” إعلامية لبنانية تكشف معاناتها بعد إصابة والدتها بمرض الزهايمر

2020/09/23 | 02:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ بكلمات مؤثرة ، روت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ، ما تشعر به بعد إصابة والدتها بمرض الزهايمر ، موجه رسالة لمتابعيها عن هذا الأمر.ونشرت الزيات ، مقطع فيديو يجمعها مع والدتها، وهى تقبلها وتحتضنها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، وعلقت قائلة: “اليوم هو يوم الزهايمر العالمى ،ماما من […]

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