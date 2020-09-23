دوري السلة الأميركي.. استبعاد انطلاق الموسم المقبل قبل بداية 2021

2020/09/23 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، آدم سيلفر، بدء موسم 2020-2021 قبل أوائل العام المقبل

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