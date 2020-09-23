البرازيل تسجل 836 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/23 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت البرازيل، تسجليها 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا .

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33536 ليصل العدد الإجمالي إلى 4591604 حالات.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 836 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 138108 حالات.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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