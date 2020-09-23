رئيس الجمهورية يحثّ على حسم ملفات الفساد

2020/09/23 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة اعداد القوانين والتشريعات التي تصب في تنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق، تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون، في حين شدد على أهمية الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي، لتحقيق الامن والاستقرار في البلد.

وبحث صالح، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحسب بيان رئاسي، دور القضاء العراقي واستقلاليته، في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون وحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم المختلفة.

واكد اللقاء على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة توفير مستلزماتها التشريعية واللوجستية، وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وتحقيق التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثيرات او

ضغوط.

كما أكد رئيس الجمهورية، خلال استقباله رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ومواصلة الجهد الأمني في مكافحة خلايا داعش الإرهابي، وملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف واعتداء.

من جانبه، استعرض الاسدي، خطط الجهاز في تحقيق الامن الداخلي، وجاهزية اعضائه في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مثمناً دعم رئيس الجمهورية في الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية في سعيها لحماية

المواطنين.

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