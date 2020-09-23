الحداد يؤكد أهمية عقد اللقاءات بين المركز والاقليم

2020/09/23 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

عد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، استمرار المفاوضات وعقد اللقاءات بين الوفود الرسمية القادمة من الأقليم والمسؤولين في الحكومة الاتحادية حققت أجواء إيجابية والعلاقات الثنائية بدأت تتحسن على المستوى الأمني والاقتصادي، مؤكدا ضرورة المضي في إقرار القوانين المؤجلة.

وبحث الحداد، مع مدير عام الموازنة في وزارة المالية لحكومة الاقليم بروين محمد نوري والخبير المالي عبدالله رمضان معروف، بحضور المستشار المالي لمجلس النواب محمد جواد، عددا من الملفات والقضايا المالية بين أربيل وبغداد وقانون الموازنة الاتحادية لعام2020 الذي وصل إلى رئاسة مجلس النواب.واكد الحـداد، في بيان لمكتبه، "أهمية تعزيز الروح الوطنية والتعاون المباشر بين المركز والاقليم ومراعاة الاستحقاقات المالية لكردستان وباقي المحافظات في قانون الموازنة الاتحادية لعام2020 لتأمين الاستقرار وتنفيذ المشاريع الخدمية في عموم البلاد".

في تلك الاثناء، ناقش الحداد، خلال زيارته مقر كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان، مع رئيس الكتلة جمال أحمد كوجر، والنائب مثنى أمين، مجمل تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية، فضلاً عن أعمال المجلس وعقد الجلسات وحث النواب وتشجيعهم على الحضور في التوقيتات المعلنة لتحقيق النصاب القانوني.

وشدد الحداد، بحسب بيان اخر، على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الكتل السياسية واللجان النيابية للمضي في إقرار القوانين والإسراع في تهيئة وإنجاز القوانين المؤجلة ضمن الإجراءات التشريعية وفق النظام الداخلي والسياقات الدستورية".

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