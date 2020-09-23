الداخلية تفتتح مكاتب لحل مشكلات الناجين من {داعش} في سنجار

2020/09/23 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح مكاتب في قضاء سنجار، لحل جميع مشكلات الناجين الإيزيديين من بطش عصابات داعش الإرهابية.

وقال بيان للوزارة، ان التوجيه جاء من خلال لقاء الغانمي بمجموعة من نساء الطائفة الإيزيدية، لحل جميع مشكلات الناجين من بطش عصابات داعش الإرهابية، من بينها موضوع إصدار بطاقة الأحوال المدنية للأطفال بعد تشكيل فريق للعمل المختص من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع القضاء العراقي.

الى ذلك، اقامت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للوزارة، ورشة عمل برعاية شبكة الإعلام العراقي بعنوان (دور الإعلام والتوعية المجتمعية في مكافحة المخدرات).

دعت وزارة الداخلية من خلال الورشة، التي شارك فيها مجلس القضاء الأعلى وهيأة الإعلام والاتصالات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان واتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية ومنظمات المجتمع المدني، الى ضرورة التعاون المشترك مع شبكة الإعلام العراقي في نشر مواد توعوية وتثقيفية عن آفة المخدرات في البلاد.

من جانبها، قدمت الشبكة ورقة بحثية وتفصيلية عن عملها تضمنت المحاور التالية:أثر الإعلام في ترصين البنية المجتمعية وخلق الرمز الانموذج عبر وسائل الإعلام في مرحلة النمذجة والتقليد واعتماد النظرية السلوكية والابتعاد عن التلقين المباشر وخلق معالجات صورية تعتمد الاستمالة العاطفية في التوعية والارشاد، فضلا عن استعمال وسائل وأساليب جديدة تتوافق مع تطور أساليب تجار المخدرات وتخصيص نوع الرسائل (مستوى المتعاطي ومستوى الأفراد المحيطين به).

وبينت الوزارة انه تم الاتفاق ايضا على عقد اجتماعات مستقبلية من أجل رسم ملامح حملة توعوية للحد من انتشار ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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