2020/09/23 | 03:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر القضاء، مذكرة اعتقال بحق اثنين من المتهمين بعملية اختطاف الناشط في محافظة ذي قار سجاد العراقي، أحدهما على صلة بمنظمة بدر التي يديرها هادي العامري رئيس تحالف الفتح.

وحملت المذكرة الأولى، الصادرة عن محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، اسم "إدريس كريدي حمدان الهصاري"، وهو أحد عناصر الحشد الشعبي عن منظمة بدر، وفق ناشطين في ذي قار.

وصدرت المذكرة الثانية بحق "أحمد محمد عبود الإبراهيمي"، فيما أشارت المذكرتان إلى أن المتهمين يسكنان ناحية "سيد دخيل"، والتي داهمتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق دون أن تعثر على أثر للناشط المختطف.

واستغرقت القوات الأمنية 72 ساعة، منذ تسرب المعلومات عن مكان احتجاز الناشط المختطف في الناحية ذاتها، قبل أن تتمكن من اقتحامها، ما أتاح للخاطفين نقل المختطف إلى منطقة أخرى والهروب إلى مكان مجهول، وفق ناشطين تحدثوا عن احتمالية تصفية الناشط.

وتقول مصادر أمنية لـ"الترا عراق"، إن "الجهة المنفذة لعملية الاختطاف اختارت منطقة عشائرية للاختباء لإعاقة الأجهزة الأمنية وتوريطها في صدام مع عشائر المتهمين".

وشهدت الناحية، فجر الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر، انتشارًا مسلحًا لأشخاص من عشيرة العساكرة، بعد تهديد من قبل شيوخها بالتصعيد على خلفية مداهمة منزل رئيس القبيلة من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب في إطار عمليات البحث عن الناشط المختطف.

اقرأ/ي أيضًا:

اقتحام "متأخر" وتحريض "ولائي"..



أين أخفت الفصائل سجاد العراقي؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرتا اعتقال بحق مختطفي سجاد العراقي.. أحدهما على صلة بمنظمة العامري) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرتا اعتقال بحق مختطفي سجاد العراقي.. أحدهما على صلة بمنظمة العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).