ثلاثة ألوان فقط في 80 بالمئة من السيارات.. إليك السر في ذلك

2020/09/23 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتكي بعض عشاق السيارات، من أنها باتت هذه الأيام تشبه بعضها البعض، فمعظمها مطلي بأحد ثلاثة ألوان، هي الأبيض والأسود والرمادي

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