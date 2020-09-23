مجلس النواب الأميركى يتبنى قرارا لتجنب إغلاق الحكومة قبل الانتخابات

2020/09/23 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون لتمويل مؤقت لإبقاء الحكومة تعمل حتى 11 ديسمبر، وذلك بعد أن توصل الحزبان الرئيسيان والبيت الأبيض إلى اتفاق لتقديم المساعدة للمزارعين ومعونات غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض

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