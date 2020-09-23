سعودية تنشر فيديو بتفاصيل مروعة لاغتصاب ابنتها.. والشرطة تعثر على جثة فتاة وتعتقل شخصين

2020/09/23 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية القبض على شخصين بعد العثور على فتاة متوفاة في منزل أحدهما في منطقة حائل وعليها آثار دماء وإصابات.

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