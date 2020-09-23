فتى سوري ينتحر حزنا على والده الذي فقد عقب انفجار مرفأ بيروت

2020/09/23 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم فتى سوري على الانتحار شنقا في منزله بوسط البلاد، وذلك حزنا على والده المفقود عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت والذي تسببت بمقتل المئات، بينهم العديد من العمال واللاجئين السوريين.

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