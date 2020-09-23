ندوة افتراضية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية المبتكرة بين الإمارات وإسرائيل

2020/09/23 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الإمارات على الاستثمار مع إسرائيل في قطاع الرعاية الصحية المبتكرة، وهي أحدث تعاون بين البلدين بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية الأسبوع الماضي، وفقا لحصيفة "جيروزاليم بوست".

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