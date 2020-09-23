روسيا تشغّل كاسحة جليد نووية.. والمنافسة تشتعل في القطب الشمالي

2020/09/23 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الساعات الماضية، انطلقت كاسحة الجليد الروسية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية "Arktika" رحلتها الأولى من سانت بطرسبرغ إلى ميناء مورمانسك الشمالي، في رحلة تمتد لمدة أسبوعين، وفقا لقناة فوكس نيوز.

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