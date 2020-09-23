القبض على متهم بالقتل العمد في ناحية العزير جنوب العمارة

2020/09/23 | 07:39 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت مفارز مركز شرطة العزير جنوب مدينة العمارة القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٠٦ جرائم القتل العمد".وقال مصدر امني لمراسل / نينا / انه" تم خلال تنفيذ مذكرات القبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٠٦ جرائم القتل العمد في ناحية العزير جنوب مدينة العمارة.واضاف انه" تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً./انتهى

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