كندا تحاكم عراقيا

2020/09/23 | 07:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أبريل من عام 2019، عاد علي العزاوي إلى كندا بمفرده بدون ابنته، وتم اعتقاله في مطار تورونتو بيرسون الدولي....

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