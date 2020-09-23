السودان: قذارة الابتزاز الأمريكي وحقارة الرضوخ له - جلبير الأشقر

2020/09/23 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر السودان بلدٌ منكوب: منكوبٌ بما عاناه من استبداد واستغلال وإفقار خلال ثلاثين عاماً من حكم عمر البشير والزمرة العسكرية وما خلّفه هذا الحكم من خراب؛ ومنكوبٌ بأزمة اقتصادية ناجمة عن ذلك الإرث الأثيم في مرحلة انتقالية مجهولٌ مآلها لما بين إرادة التغيير الشعبية وتشبّث العسكر بالحكم من هوّة شاسعة؛ ومنكوبٌ بمفاقمة جائحة كوفيد-19 لأزمته الاقتصادية، وبفيضانات تُعدّ بين الأسوأ التي شهدها في تاريخه وقد جا ......





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