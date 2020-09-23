السويد وحصة -الكورونا ( كوفيد19). - محمد السعدي

2020/09/23 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي السويد وحصة ”الكورونا ( كوفيد 19) .



خطت مملكة السويد قرارات وخطط عملية جريئة وحكيمة لمواجهة جائحة كورونا منذ يومها الأول في الاعلان عن أنتشارها أنه ( كوفيد19 ) ، أختلفت مضامين تلك الخطط مع قرارات ويوميات وتسلكات دول العالم في مواجهته ، مما عرضت مملكة السويد نفسها الى أنتقادات شديدة من أغلب دول العالم وعلمائه الى حد تهمة الأستهانة بحياة الناس ، أنها السويد حيث تبنت سياسة مناعة القطيع ، أي حملة ......





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