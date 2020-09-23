يوتيوب يضع قيوداً على العمر قبل مشاهدة بعض الفيديوهات

2020/09/23 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في إطار الحد من الفيديوهات العنيفة وغير المناسبة أخلاقيا؛ سيضع موقع يوتيوب YouTube قيودا جديدة، على المزيد من مقاطع الفيديو؛ للتأكد من عمر المستخدم، قبل مشاهدتها. وبحسب موقع The Verge فإن يوتيوب سيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في تحديد عمر المستخدمين للسماح لهم عند مشاهدة بعض الفيديوهات للتحقق من أعمارهم وإذا ماكانوا ملائمين لمشاهدتها أم لا. وسيطلب […]

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