أغرب الشائعات حول كورونا ورد منظمة الصحة العالمية – فيديو

2020/09/23 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت قناة «فرانس 24» تقريرا عن شائعات حول فيروس كورونا، حيث إن التقرير عرض أهم ما تم نشره من شائعات وأكاذيب على مواقع التواصل الإجتماعى حول جائحة كورونا.وذكر التقرير بعض من الشائعات الخاطئة والتي نفتها منظمة الصحة العالمية مثل غسل اليدين ببول الأطفال من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا وأن أكل الثوم يقلل من […]

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