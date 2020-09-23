28 مقبرة جماعية وآلاف الجثث في الرقة.. مطالبات بتدخل دولي للتعرف على هوية ضحايا داعش

2020/09/23 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفرق المحلية في مدينة الرقة السورية، إنها بحاجة إلى دعم دولي ومساعدة فنية لتحديد هوية الضحايا الذين قتلوا على يد داعش، والحفاظ على هذه الجثث كدليل على "جرائم" التنظيم المتطرف، وذلك بعد اكتشاف رفاتهم في مقابر جماعية مؤخرا.

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