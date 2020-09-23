انطلاق عملية للبحث عن ناشط مختطف في ذي قار

2020/09/23 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الثلاثاء ، انطلاق عملية البحث عن الناشط المختطف، سجاد العراقي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.وذكر بيان للخلية: «انطلقت وحدات أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف سجاد […]

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