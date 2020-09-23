ترمب يدعو لمحاسبة الصين على نشر كورونا ويؤكد ان اللقاحات في المراحل الأخيرة

2020/09/23 | 08:05 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العالم إلى محاسبة الصين كونها مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا، فيما أكد أن لقاحات كورونا في المراحل الأخيرة من التجارب.

جاء ذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، 22 أيلول 2020، تطرق فيها إلى السلام في الشرق الأوسط والعقوبات على إيران، حيث قال ترمب، في الكلمة المسجلة التي بثت بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، "علينا أن نحاسب الصين على أعمالها ومسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا في العالم".

وأضاف أنه "مع بداية تفشي الفيروس، منعت الصين كافة الرحلات الداخلية، لكنها سمحت للطائرات بمغادرة الصين ونشر العدوى في العالم".

وأوضح "أن الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين تقريبا، أعلنتا خطأ أن لا دليل على أن العدوى تنتقل بين البشر"، وتابع أن "على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالها".

وبين ترمب، ان "أولئك الذين يهاجمون سجل أميركا البيئي يتجاهلون ما تقوم به الصين"، فيما أكد أن الولايات المتحدة قامت بأكبر عملية حشد منذ الحرب العالمية الثانية بسبب كوفيد-19، مضيفا أن "لقاحات كورونا في المراحل الأخيرة من التجارب".

وقال "سنوزع لقاحا، سنهزم الفيروس، سنضع حدا للوباء وسندخل حقبة جديدة غير مسبوقة من الازدهار والتعاون والسلام".

كما تحدث ترمب، عن إنجاز اتفاقات سلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وقال إن "اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية تجلب فجرا جديدا في الشرق الأوسط".

ر.إ

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