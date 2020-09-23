انتحار مراهق سوري حزناً على والده المفقود في انفجار مرفأ بيروت

2020/09/23 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أقدم فتى سوري على الانتحار شنقا في منزله بمحافظة حماة، وذلك حزنا على والده المفقود منذ انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب الماضي.وأوضحت صفحات سورية، أن الفتى المراهق حافظ ك.قد شنق نفسه في منزله بقرية تلدرة التابعة لمدينة سلمية بمحافظة حماة وسط البلاد.والفتى لايزال طالبا في المرحلة الثانوية، […]

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