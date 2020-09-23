كندا تحاكم عراقيًا “اختطف” ابنته واعادها إلى البلاد!

2020/09/23 | 08:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ذكرت قناة cbc الكندية ان زينب مهدي، المقيمة في مدينة كاليغاري بكندا، لم ترَ ابنتها زهرة العزاوي منذ قرابة أكثر من سنتين، بعد ما أخذها والدها علي، وسافر بها لقضاء عطلة في مصر في عام 2018، واكتشفت أن ابنتها في العراق وليس مصر.

كانت زينب انفصلت عن العزواي في عام 2017، بعدما قالت إن زوجها يسيء إليها جسديا ونفسيا، وطلبت من المحكمة حمايتها.

بعدها بعام، طلب الأب أن يصطحب ابنته زهرة، 11 عاما، في رحلة إلى مصر، تمتد بين الفترة 16 يونيو إلى 5 سبتمبر، ووقعت الأم وثيقة تسمح لها بذلك.

وفي 5 سبتمبر لم تعد زهرة إلى كندا، وعلمت الأم أن ابنتها ليست في مصر، بل محتجزة في العراق، وتقدم بطلب للمحكمة لإعادة ابنتها، لكن منذ ذلك الحين باءت كل الجهود الدبلوماسية والقانونية بالفشل.

وفي أبريل 2019، عاد الأب إلى كندا بمفرده بدون ابنته، وتم اعتقاله في مطار تورونتو بيرسون الدولي، وأكد محاميه أن ابنته لا تريد العودة إلى كندا وأنه لا يستطيع إجبارها.

وخلال جلسات المحكمة، حاول العديد من القضاة وضع شروط على العزاوي في محاولة لتسهيل عودة الطفلة إلى كندا، ولكن جميعها باءت بالفشل.

وقبل اسابيع وقعت حادثة مشابهة، عندما قام شخص فلسطيني باخذ ابنه من طليقته العراقية حيث تقيم العائلة جميعًا في المانيا، قبل ان يقوم الفلسطيني باخذ الابن إلى فلسطين ومنعه من والدته التي ذهبت بدورها الى فلسطين بغية الحصول على ابنها وسط تعرضها لمضايقات وتهديدات من قبل عائلة الزوج.

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