2020/09/23 | 08:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 | 08:29 صباحاً | عدد القراءات : 9

ضبط 463 دراجة نارية لاتحمل أوراقا أصولية في البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة "ضبط 463 دراجة نارية لاتحمل أوراقا أصولية بالتنسيق مع مديرية مرور المحافظة .

ووجه قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي ادم بحسب بيان لقيادة الشرطة " كافة الدوريات التابعة لقيادة شرطة المحافظة بحجز كافة الدراجات النارية التي لاتحمل أوراقا رسمية.

كما وجه " قسم شرطة قضاء الدير شمالي البصرة والأجهزة الأمنية في تلك المناطق بحماية الزائرين الوافدين من البصرة نحو كربلاء المقدسة لاداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 463 دراجة نارية لاتحمل أوراقا أصولية في البصرة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 463 دراجة نارية لاتحمل أوراقا أصولية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).