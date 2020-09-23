الاسدي: نرفض اي اجراء قد يؤدي الى تصدع الوحدة بين القوات الامنية والعشائر

2020/09/23 | 08:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعرب رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي، عن رفضه لاي اجراء قد يؤدي الى تصدع الوحدة بين القوات الامنية والعشائر.وقال الاسدي في تغريدة على "تويتر": ان "العشائر العراقية الاصيلة عنوان الفخر والبطولة منذ الاستجابة لفتوى المرجعية في ثورة العشرين وحتى فتوى الجهاد الكفائي في ٢٠١٤، وقواتنا الامنية سور الوطن وايقونة الانتصار".واضاف "ندعم فرض القانون ونرفض اي اجراء قد يؤدي الى تصدع الوحدة بين الجبلين الشامخين"، مشيرا الى ان "العراق امانة لدى المخلصين من ابنائه"./انتهى10

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