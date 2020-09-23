فظاظة اللسان - دينا سليم حنحن

2020/09/23 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن فظاظة اللسان - دبابيسدينا سليم حنحن - أسترالياالسنوات دبابيسالذكريات دبابيسالأوطان دبابيسفم العقرب، شارب النملة، دودة القز، ساق الوردة وريشة الطائر، كلها دبابيس.يلفحك الهواء، وأنتَ على الشاطئ ليلا، فينخر عظامك مثل الدبابيس.ارمِ الدبوس في المحيط، يغرق المحيط، ويبقى الدبوس مثل الدبوس في القاع!دبابيس فولاذية، نحاسية، ذهبية، صنعها السومريون من العظام.لكن يبقى، أ ......





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