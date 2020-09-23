مبادرة أم صفقة؟ - عديد نصار

2020/09/23 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار عندما يشهد الواقع كثيرا من التعقيدات والارتباكات فلا بد من القاء نظرة أبعد اتساعا عليه وأكثر عمقا في تفاصيله كي نتمكن من الإحاطة بجوانبه وتلمس معطياته كما هي لا كما تزينها لنا رغباتنا وتمنياتنا.فمن ينظر الى المشهد اللبناني اليوم، وبالأخص بعد التفجير الإجرامي الكبير في مرفأ بيروت، لا بد أن يضيع في تفاصيله وتعقيداته الكثيرة، هذه التفاصيل والتعقيدات التي أريد منها التعمية على أن ما جرى في مرفأ بي ......





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