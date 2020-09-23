2020/09/23 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين واخذت أفكر في اللعب، وبدأت أتأمل أن الحياة لعبة كبيرة، وقد غرق في اللعب كثيرون، ولم ينج منه إلا القليلون.كان نظام القرض الحسن الذي أنشأه سفنرولا عام 1549 يطلب إلى المقترضين أن يتعهدوا بالامتناع عن الميسر إلى أن يوفوا بالقرض على أقل تقدير.



وكان اللذين تعودوا الجلوس وقلة الحركة يقضون الوقت في لعب الشطرنج ويقتنون مجموعات منه غالية الثمن، مثال ذلك أن جياكومو لورندانا من أشراف البندقية كان له قطع م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اللعب - رواء محمود حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اللعب - رواء محمود حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).