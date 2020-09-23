2020/09/23 | 08:58 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحماية الاجتماعية في ذي قار تسترد 300 مليون من مزدوجي الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/23 | 08:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحماية الاجتماعية في ذي قار تسترد 300 مليون من مزدوجي الرواتب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحماية الاجتماعية في ذي قار تسترد 300 مليون من مزدوجي الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).