تعرف على اهم الفحوصات الدورية التي يطلبها طبيبك

2020/09/23 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يطلب الطبيب من الرجال بعض الفحوصات الطبية التى تساعد على البقاء بصحة جيدة ، والتحدث عن أي مخاوف والتقاط علامات الإنذار المبكر للمرض ، يمكن في كثير من الأحيان اكتشاف أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (القلب) والسكري وبعض أنواع السرطان في مراحلها المبكرة ، عندما قد يقلل العلاج من المضاعفات والتقدم […]

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