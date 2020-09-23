النزاهة تحصي عملياتها خلال ثلاثة أشهر

2020/09/23 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أحصت هيأة النزاهة،اليوم الاربعاء،عملياتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية .

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليات المنفذة للمدة من 1/5 – 31/7 وأشارت إلى تنفيذ (97) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط (85) متهماً".

وأوضح أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة نفذت (20) عمليَّة، من بينها ضبط (110) معاملات لعقاراتٍ تابعةٍ للدولة تقدر قيمتها بــ (5) مليارات دينار يتم بيعها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، إضافة إلى حاوياتٍ وشاحناتٍ تحوي مواد متنوعة معدة للتهريب، غير مسموح بدخولها للعراق؛ كونها ممنوعة من الاستيراد".

وأضاف أن "مديريَّة تحقيق نينوى نفذت (10) عمليات ضبطٍ، أبرزها ضبط متهم أقدم على انتحال شخصيَّة أحد النواب، والاتصال بمديريَّة تربية المحافظة بصفته الشخصيَّة المنتحلة، فضلاً عن ضبط موظفين في دائرة صحة نينوى مع مستندات صرف خاصة بالموازنة التشغيليَّـة تم صرفها خلافاً للقانون، وإيقاف صرف رواتب المتقاعدين ببطاقة صرف ( كي كارد) وإجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم ببطاقةٍ جديدةٍ، واستقطاع مبالغ ماليَّةٍ خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم( 270) وتعليمات البنك المركزي".

وبين أنه "تم ضبط (147) معاملة تقاعديَّة مزورة خاصة بضحايا الإرهاب في هيأة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار ، وبلغ مجموع مبالغها (10) مليارات دينارٍ، وضبط إضبارة منح قرض استثماري في النجف بـ ( 7) مليارات دينار من دون ضماناتٍ كافيةٍ، وقرض آخر بـ (5) مليارات دينارٍ، مقابل ضمان عقار مقدم مسبقاً من المقترض ذاته عن موضوع قرض آخر، كما أن قيمته لا تكفي لتغطية مبلغ القرض.

وأكد أن "نشاط الفريق الميداني الخاص بقطاع الصحة كشف عن وجود شبهات فسادٍ تشوب عقود تجهيزأجهزة فحص وعدد تشخيصيَّةٍ خاصةٍ بفيروس كورونا بقرابة (400) مليون دينار قامت دائرة صحة كركوك بالتعاقد عليها، لافتاً إلى"ضبط عددٍ من المتهمين بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في كركوك، وقيام المتهمين بتشييد دورسكنيَّةٍ ومحال تجاريَّةٍ عليها".

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