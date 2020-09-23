2020/09/23 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة إلى "شطب كلّ ديون" الدول النامية لمساعدتها في التغلّب على جائحة كوفيد-19 وتداعياتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس دولة إفريقية يطالب بشطب الديون من أجل مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس دولة إفريقية يطالب بشطب الديون من أجل مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).