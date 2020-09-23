هيئة النزاهة : تنفيذ (97) عمليَّة وضبط (85) متهماً خلال 3 اشهر

2020/09/23 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – كشفت هيئة النزاهة، عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال مدة ثلاثة أشهر، داعيةً المواطنين كافة للإبلاغ عن حالات الفساد؛ ليتسنى لفرق الهيئة ضبط المتهمين بالجرم المشهود.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليات […]

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