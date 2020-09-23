كندا تحاكم عراقيا اعاد ابنته الى العراق

2020/09/23 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ ذكرت وسائل اعلامية كندية، ان زينب مهدي المقيمة في مدينة كاليغاري بكندا، لم ترَ ابنتها زهرة العزاوي منذ قرابة سنتين، بعد ما أخذها والدها علي، وسافر بها لقضاء عطلة في مصر في عام 2018، واكتشفت أن ابنتها في العراق وليس مصر.وبحسب وسائل الاعلام الكندية ان "زينب انفصلت عن العزواي في عام 2017، بعدما قالت إن زوجها يسيء إليها، وطلبت من المحكمة حمايتها".بعدها بعام، طلب الأب أن يصطحب ابنته زهرة، 11 عاما، في رحلة إلى مصر، تمتد بين الفترة 16 حزيران إلى 5 ايلول، ووقعت الأم وثيقة تسمح لها بذلك.وفي 5 ايلول لم تعد زهرة إلى كندا، وعلمت الأم أن ابنتها ليست في مصر، بل في العراق، وتقدمت بطلب للمحكمة لإعادة ابنتها، لكن منذ ذلك الحين باءت كل الجهود الدبلوماسية والقانونية بالفشل.وفي نيسان 2019، عاد الأب إلى كندا بمفرده بدون ابنته، وتم اعتقاله في مطار تورونتو بيرسون الدولي، وأكد محاميه أن ابنته لا تريد العودة إلى كندا وأنه لا يستطيع إجبارها.وخلال جلسات المحكمة، حاول العديد من القضاة وضع شروط على العزاوي في محاولة لتسهيل عودة الطفلة إلى كندا، ولكن جميعها باءت بالفشل./انتهى10

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