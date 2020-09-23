النزاهة تنفذ 97 عمليَّة ضبطٍ خلال ثلاثة أشهر

2020/09/23 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة، عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال مدة ثلاثة أشهر.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه تم "خلال المدة من 1/5 – 31/7/2020، تنفيذ (97) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط (85) متهماً".واضافت أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة نفذت (20) عمليَّة، من بينها ضبط (110) معاملة لعقاراتٍ تابعةٍ للدولة تقدر قيمتها بــ (5,000,000,000) دينار يتم بيعها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، إضافة إلى حاوياتٍ وشاحناتٍ تحوي مواد متنوعة معدة للتهريب، غير مسموح بدخولها للعراق؛ كونها ممنوعة من الاستيراد".وتابعت ان "مديريَّة تحقيق نينوى نفذت (10) عمليات ضبطٍ، أبرزها ضبط متهم أقدم على انتحال شخصيَّة أحد النواب، والاتصال بمديريَّة تربية المحافظة بصفته الشخصيَّة المنتحلة، فضلاً عن ضبط موظفين في دائرة صحة نينوى مع مستندات صرف خاصة بالموازنة التشغيليَّـة تم صرفها خلافاً للقانون، وإيقاف صرف رواتب المتقاعدين ببطاقة صرف ( كي كارد) وإجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم ببطاقةٍ جديدةٍ، واستقطاع مبالغ ماليَّةٍ خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم( 270) وتعليمات البنك المركزي".واكدت انه "تم ضبط (147) معاملة تقاعديَّة مزورة خاصة بضحايا الإرهاب في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار ، وبلغ مجموع مبالغها (10,000,000,000) دينارٍ، وضبط إضبارة منح قرض استثماري في النجف بـ ( 7,000,000,000) مليارات دينار بدون ضماناتٍ كافيةٍ، وقرض آخر بـ (5,000,000,000) دينارٍ، مقابل ضمان عقار مقدم مسبقاً من المقترض ذاته عن موضوع قرض آخر، كما أن قيمته لا تكفي لتغطية مبلغ القرض".واشارت الدائرة الى ان "نشاط الفريق الميدانيِّ الخاص بقطاع الصحة كشف عن وجود شبهات فسادٍ تشوب عقود تجهيز أجهزة فحص وعدد تشخيصيَّةٍ خاصةٍ بفيروس كورونا بقرابة (400,000,000) دينار قامت دائرة صحة كركوك بالتعاقد عليها، لافتة إلى ضبط عددٍ من المتهمين بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في كركوك، وقيام المتهمين بتشييد دور سكنيَّةٍ ومحلاتٍ تجاريَّةٍ عليها".ودعت المواطنين كافة إلى "التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك"./انتهى10

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